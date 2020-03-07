Лос-Анджелес, США, , 11:57 — REGNUM Американский актёр Джеймс Марсден подтвердил своё участие в нескольких сиквелах «Соника в кино». Об этом 6 марта сообщил портал ComicBook.

Марсден не назвал точное количество продолжений. Однако, по его словам авторы «Соника в кино» очень довольны получившимся результатом, и производство сиквела не заставит себя ждать.

Премьера «Соника в кино» состоялась 20 февраля 2020 года. Несмотря на бурное обсуждение в сети относительно смены дизайна главного героя, картина была тепло встречена зрителями и критиками.

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