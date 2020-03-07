Гилфорд, Великобритания, , 10:27 — REGNUM Британская актриса Натали Дормер была замечена верхом на лошади графстве Суррей в районе съёмок нового сезона сериала «Ведьмак». Об этом сообщает Redanian Intelligence.

Информацию о съёмке Дормер во втором сезоне сериала Netflix «Ведьмак» косвенно подтвердил один из сотрудников отдела кастинга. Однако официального комментария от создателей сериала не было.

Натали Дормер стала известна благодаря ролям Анны Болейн в телесериале «Тюдоры», а также Маргери Тирелл в сериале HBO «Игра престолов». Предполагается, что в «Ведьмаке» она может сыграть роль королевы Лирии и Ривии Мэвы или чародейки Филиппы Эйльхарт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля стало известно, что другой актёр из «Игры престолов» — Кристофер Хивью — сыграет одну из ролей во втором сезоне сериала «Ведьмак».