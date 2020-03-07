Москва, , 09:57 — REGNUM Фрагмент музыкальной композиции, которая, возможно, прозвучит на международном конкурсе «Евровидение-2020» выложила группа-участник от России Little Big. Трек появился 7 марта на видеохостинге YouTube.

Фрагмент композиции под названием Uno длится всего 15 секунд. Трек динамичен и зажигателен, полностью соответствует привычному для поклонников стилю группы. Песня исполняется на английском языке.

Официального подтверждения информации о том, что коллектив поедет на конкурс именно с этой композицией, не поступало. Согласно правилам конкурса, группа должна определиться с композицией до 9 марта. Лидер и основатель российской группы обещал поклонникам подобрать для «Евровидения» весёлый танцевальный хит, который будет дополнен хореографией.

Напомним, конкурс «Евровидение» в этом году состоится в Нидерландах, стране-победительнице прошлого года. Этапы конкурса состоятся с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об альтернативных сценариях конкурса «Евровидение-202», которые рассматриваются Нидерландами в связи с эпидемией коронавируса.

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