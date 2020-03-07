Ханты-Мансийск, , 08:31 — REGNUM Международный кинофестиваль «Дух огня» в 2020 году вызвал споры среди зрителей из-за премьерного показа провокационного фильма о нетрадиционных сексуальных отношениях. В социальных сетях жители Ханты-Мансийского автономного округа условно разделились на два лагеря — защитников основополагающих ценностей и либеральных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грядущий премьерный показ фильма «Аутло» Ксении Ратушной подвергся жёсткой критике жителей Югры, которые потребовали убрать киноленту из фестивальной программы. Люди не видели фильм, но уже осуждают, ориентируясь на промо.

Аннотация «КиноПоиска» гласит: «Старшеклассник-гей и загадочная бунтарка пытаются добиться взаимности одного и того же парня. Генерал и танцовщица-трансгендер в 1980-х ставят на кон карьеру и жизнь, чтобы быть вместе».

В трейлере к фильму говорится: «Люди сами придумывают законы, которые самым мелочным образом ограничивают их свободу. Аморальность — вот высший закон природы».

Более всего жителей Югры возмущает включение фильма «Аутло» в программу фестиваля, который в этом году посвящён тематике «Пусть всегда будет… Мировое детское и юношеское кино». Возмущёнными югорчанами был отправлен запрос одному из организаторов фестиваля «Дух огня» — в департамент культуры ХМАО. Глава ведомства Артур Латыпов отказал землякам в просьбе о снятии картины Ксении Ратушной с фестивального показа и счёл необходимым высказаться по данному поводу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Начнём с того, что это профессиональный конкурс авторского кино. Фильм имеет прокатное удостоверение, утверждённое Министерством культуры РФ. Более того, все картины отобраны комиссией международного жюри. У каждого фильма есть свое возрастное ограничение. Паспортный контроль будет осуществляться на всех местах показов обязательно», — пояснил Артур Латыпов.

Что касается этической стороны вопроса, то фильм Ксении Ратушной, по мнению Артура Латыпова, кино не для всех, не для коммерческого массового показа: «фестивальное кино создается, в том числе, с провокационной целью затронуть темы, о которых не принято открыто говорить в обществе».

«Режиссеры как истинные художники ставят перед зрителем вопросы о проблемах общества: отрицать их или задуматься? В конце концов, мы же не ругаем «Черный квадрат» Казимира Малевича, за то, что просто не понимаем его», — рассуждает глава департамента культуры ХМАО.

Артур Латыпов напомнил землякам о разнообразной и насыщенной программе фестиваля «Дух огня», где «каждый сможет найти в ней то, что близко именно ему».

Международный конкурс дебютных фильмов «Дух огня» проводится с 5 по 9 марта 2020 года в Ханты-Мансийске в 18-й раз. Его автор и вдохновитель — прославленный российский кинорежиссёр Сергей Соловьёв. Организаторами «Духа огня» являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Министерство культуры РФ, ПАО «Газпром» и другие.