Лос-Анджелес, США, , 03:13 — REGNUM Актриса Тесса Томпсон подтвердила информацию о том, что Кристиан Бэйл действительно исполнит роль одного из злодеев предстоящего кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Об этом 6 марта она сообщила во время эфира шоу Entertainment Tonight.

«Некоторые знакомые лица, некоторые новые люди в миксе… Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, и это будет фантастика», — сказала Томпсон. Актриса описала героя Бэйла как «пришельца» и существо «из другого мира».

Картину «Тор: Любовь и гром» снимает режиссёр Тайка Вайтити. Главные роли в ней исполнят Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Премьера фильма в США запланирована на 5 ноября 2021 года.

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