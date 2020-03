Лос-Анджелес, США, , 03:04 — REGNUM Звезда сериала «Хранители» Реджина Кинг может сняться в будущем «мрачном» кинокомиксе «Спаун» Тодда Макфарлейна. Об этом 7 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники, которые ранее соообщили изданию правдивую информацию о проектах сериала «Красавица и чудовище» и нового фильма по франшизе «Крик», утверждают, что кандидатура Кинг рассматривается на роль бывшей жены главного героя. Впрочем, по имеющейся у них информации, на эту роль продюсеры также могут нанять другую актрису, чьё имя пока не раскрывается.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что роль главного злодея в новом «Спауне» может сыграть актёр Джош Гад. Автор комикса про Спауна и режиссёр будущей картины Тодд Макфарлейн недавно заявил журналистам, что успех «Джокера» Тодда Филлипса сдвинул его многолетний проект-долгострой с мёртвой точки.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, кто сыграет главного злодея в кинокомиксе «Спаун»