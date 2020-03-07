Лос-Анджелес, США, , 02:28 — REGNUM «Король гиков» Кевин Смит выразил своё восхищение трейлером предстоящего мультфильма «Скуби-ду». Соответствующую запись он разместил 6 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ThatKevinSmith/status/1235646743137513472

Создатель фильма «Клерки» и картин про Джея и Молчаливого Боба посоветовал всем подписчикам смотреть рекламный ролик будущей картины и заявил, что он «опустошит весь свой банковский счёт» в пользу создателя мульфильма — анимационной студии Hanna-Barbera. Смит не пояснил, что именно он имел в виду.

Выход в российский прокат «Скуби-ду» состоится 14 мая 2020 года. Сняли картину режисёры Тони Червоне иДэкс Шепард.

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