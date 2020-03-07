Лос-Анджелес, США, , 01:58 — REGNUM Бен Аффлек назвал новые причины своего ухода из киновселенной DC и отказа от роли Бэтмена. Об этом 7 марта сообщил портал Comicbook.

«Я не думаю, что даже осознавал, насколько культовым был персонаж, пока я не взял эту работу», — сказал Аффлек, в интервью журналистам, добавив, что он действительно любил эту роль, Детройт, любил сниматься в фильмах, и ему нравилось работать с Заком Снайдером и было «очень весело», пока он был участником этого проекта.

Однако когда актёру в какой-то момент задали вопрос о том, хочет ли он снимать новый сольный фильм о Бэтмене, он понял, что потерял энтузиазм и страсть к этому персонажу и решил, что ему пора «двигаться дальше» и передать роль кому-то, для кого она является «самой смелой мечтой».

«Но у меня остались действительно приятные воспоминания, особенно о «Бэтмене и Супермене», о том, как это было захватывающе. И каким это было вдохновляющим, и как весело нам было», — сказал Аффлек.

Стоит отметить, что в марте 2019 года Бен Аффлек сказал, что он решил покинуть проект из-за неудовлетворённости сценарием. Он признался, что работал с хорошим писателем, однако им за два года так и не удалось создать сценарий, который понравился бы ему самому.

«Я подумал, что пришло время дать попробовать кому-то ещё. И у них появились действительно хорошие люди», — сказал тогда актёр.

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