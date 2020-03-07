Нью-Йорк, США, , 01:42 — REGNUM Создатели популярного сериала «Игра престолов» телеканала HBO получили эпизодические роли в продолжении сериала «Мир Дикого запада». Об этом 7 марта сообщил портал Comicbook.

По имеющеся информации, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс должны появиться во втором эпизоде третьего сезона шоу. Они исполнят небольшие роли техников компании «Делос». Стоит отметить, что продюсеры впервые получили камео в проекте, с которым они никак не были связаны.

Стоит отметить, что ранее Бениофф и Уайсс появились в кадре одного из эпизодов финального сезона «Игры престолов» (они исполнили роли одичалых), а также в одной из серий шоу «В Филадельфии всегда солнечно». Вскоре после выхода финального сезона «Игры престолов» продюсеры покинули HBO и заключили контракт с Netflix.

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