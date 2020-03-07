Лос-Анджелес, США, , 01:27 — REGNUM Анимационная картина Disney «Вперёд» была запрещена к показу в некоторых странах Ближнего Востока из-за ЛГБТ-персонажа. Об этом 7 марта сообщил портал Comicbook.

По информации издания, фильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. Причиной стала сцена, в которой главные герои вступают в разговор о воспитании детей с двумя представителями полиции женского пола. Одна из них (её озвучила актриса Лина Уэйт) говорит, что родителем быть непросто и вспоминает о поведениии дочери её «девушки» (girlfriend).

В нашей стране фильму присвоен возрастной рейтинг 6+. Издание отмечает, что в России этот момент был подвергнут цензуре: при дубляже слово «девушка» заменили на слово «партнёр», что позволило избежать упоминания пола и гомосексуального контекста.

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