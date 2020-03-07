Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM Опубликован первый тизер-трейлер второго сезона псевдодокументального сериала «Реальные упыри». Ролик был выложен 6 марта на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/theshadowsfx/status/1235988517177544704

Продолжение шоу телеканал FX начнёт показывать 15 апреля 2020 года. Во втором сезоне «Реальных упырей» скрывающиеся от людей вампиры продолжат пытаться находить своё место в их мире.

Первый сезон сериала FX начал показывать в марте 2019 года. В основу шоу лёг одноимённый фильм Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, впервые он был показан на фестивале независимого кино «Санденс» в январе 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney+ снимет сериал-приквел к фильму «Красавица и чудовище»