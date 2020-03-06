Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Певице из США Кэти Перри и британскому актеру Орландо Блуму пришлось скорректировать свои матримониальные планы, сообщает People.

Свадебная церемония для 150 гостей, которую звездная пара собиралась провести в Японии, уже была распланирована до мелочей, но ее пришлось отложить на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, Перри и Блум познакомились в 2016 году на церемонии вручения 73-й премии «Золотой глобус». Какое-то время они то расставались, то сходились вновь, а в феврале 2019 года было объявлено об их помолвке. 5 марта Кэти Перри призналась, что беременна, продемонстрировав свой округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White.

Эпидемия коронавируса COVID-19, вспыхнувшая в конце 2019 года в китайской провинции Ухань, в настоящее время распространяется по планете, случаи заболевания уже отмечены в 93 странах, более 3, 3 тысяч человек уже погибли от этой болезни.