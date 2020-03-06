Лос-Анджелес, США, , 23:56 — REGNUM Режиссёр фильмов «Тихое место» и «Тихое место 2» Джон Красински заявил, что он хотел бы снять один из фильмов киновселенной Marvel. Об этом 6 марта сообщил портал Comicbook.

«Ого, это крутая идея», — сказал Красински, когда журналист задал ему соответствующий вопрос. Режиссёр признался, что он является большим поклонником фильмов Marvel и отметил, что у студии есть «замечательная формула».

«Да, я хотел бы попробовать. В Кевина (Файги — ИА REGNUM) я верю. Этот чувак — это не только самый талантливый парень, но и самый хороший парень. Да, что бы он ни хотел, мы бы это обсудили», — добавил кинематографист.

Премьера сиквела «Тихого места» в России запланирована на 19 марта 2020 года. В фильме снялись Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу.

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