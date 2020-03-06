Бербанк, США, , 23:39 — REGNUM Disney снимет для своего потокового сервиса Disney+ сериал, который станет приквелом к фильму «Красавица и чудовище». Об этом 6 марта сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что компания вновь привлечёт к новому проекту Люка Эванса и Джоша Гада: сюжет шоу расскажет о приключениях Гастона и Лефу до момента начала событий, показанных в игровой каратине 2017 года.

Сериал пока что не имеет названия, ожидается, что он будет представлять собой многосерийный мюзикл, состоящий из шести эпизодов. Музыку для него напишет известный композитор Алан Менкен («Русалочка», «Покахонтас», «Горбун из Нотр-дама», «Геркулес», «Рапунцель: Запутанная история»).

Премьера фильма Disney «Красавица и чудовище» состоялась в марте 2017 года. Главные роли в картине исполнили Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Очень странных дел» заявила, что «ненавидит причёску» своего героя