Варшава, , 23:35 — REGNUM Фонд «Чистая Польша» начнет транслировать экологические идеи в эфире группы телеканалов «Telewizja Polsat» устами «звезд», об этом 6 марта сообщил портал «Polsat News».

Президент ассоциации программ «Чистая Польша» и президент правления «Telewizja Polsat» Станислав Яновский заявил, что коммерческие телеканалы сами внедряют у себя природосберегающие технологии и станут информационной площадкой для их пропаганды.

Разъяснять важность заботы о природе телезрителям будут известные актеры и звезды шоу-бизнеса. Так, актер Качпер Кушевский уже заявил, что люди не могут бесконечно загрязнять природную среду и использовать ресурсы, «потому что через минуту нам будет нечего пить и нечем дышать».

Напомним, фонд «Чистая Польша» был создан в 2019 году бизнесменом и меценатом Зигмунтом Солорцем прежде всего для борьбы с загрязнением воздуха. Из-за того, что в Польше по-прежнему широко распространено печное отопление, она потребляет огромное количество угля и страдает от густого смога над крупными городами.