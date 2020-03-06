Санкт-Петербург, , 22:57 — REGNUM Актер Михаил Ефремов не смог улететь в Ригу 6 марта из «Пулково» из-за сильного алкогольного опьянения.

Актер пытался пройти на посадку на самолет компании airBaltic, но был остановлен, так как сильно шатался. Как сообщается, его отправили «трезветь» и завели дело об административном правонарушении. Как сообщает Фонтанка.ру, нетрезвый актер скандалил по пути в отдел транспортной полиции, ругал страну и власть.

Супруга актера Софья Кругликова, которая тоже не смогла покинуть Санкт-Петербург, заявила журналистам канала 360, что Ефремов просто решил повеселить окружающих и талантливо прикинулся пьяным. Также она заявила, что для перевозки самолетом талант Ефремова слишком велик, и пообещала вызвать для его транспортировки ракету.

Накануне актер сыграл в Санкт-Петербурге в спектакле по роману Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» в ДК Ленсовета.

Напомним, актер Михаил Ефремов не в первый раз замечен в пьяных выходках. Так, два года назад на спектакле «Не становись чужим» в Самаре актер вызвал возмущение зрителей тем, что опоздал к началу, забывал и путал слова, а потом и вовсе произнес перед публикой бессвязно-нецензурную речь.