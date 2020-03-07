Уфа, , 11:47 — REGNUM Министерство культуры Башкирии опубликовало 6 марта на своем cайте опровержение на заметку интернет-издания Ufa1 от 5 марта, в которой шла речь о планах присвоить Башкирскому театру оперы и балета имя известного танцовщика Рудольфа Нуреева.

Ведомство обвинило журналистов в том, что они опубликовали «недостоверную» информацию, будто Министерство культуры не собирается выступать с подобной инициативой, так как жители Уфы высказывают по поводу переименования очень разные мнения.

Редакция портала, в свою очередь, отреагировала на обвинения в непрофессионализме и опубликовала запись беседы корреспондента издания с представителем ведомства Олесей Мельниковой, из которой видно, что правы, скорее, журналисты. Мельникова сообщила корреспонденту, что инициатива исходит лично от Главы республики Радия Хабирова, который организовал голосование за нее на своем аккаунте в соцсетях, министерство же не собирается выступать с инициативой со своей стороны, так как, хотя около 80% проголосовавших переименование поддержали, в комментариях присутствовал большой разброс мнений. Представитель республиканского Минкульта сообщила, что ведомство будет предпринимать какие-либо действия, только когда в его распоряжении окажутся официальные результаты голосования и другие документы.

Из «опровержения» не очень понятно, что именно в заметке на портале является искажением фактов и как то, что «инициатива уже проявлена деятелями культуры и искусства Республики Башкортостан» и «далее данный вопрос будет решаться комиссией при Главе Республики Башкортостан по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие РБ» противоречит тому, что республиканский Минкульт с такой инициативой не выступает по своим соображениям.

Напомним, танцовщик Рудольф Нуреев, оставшийся за рубежом во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета, начинал заниматься танцами именно в Уфе, откуда уехал учиться в Ленинград.