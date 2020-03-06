Лос-Анджелес, США, , 21:26 — REGNUM Актёр Луди Лин, который исполнит в предстоящей перезагрузке фильма «Смертельная битва» роль Лю Кана, заявил, что картина даст жизнь целой вселенной. Об этом 6 марта сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью журналистам Лин дал понять, что режиссёр Саймон МакКуэйд хочет создать целый мир, а не только один фильм. Актёр пояснил, что кинематорафист задал прошлое вселенной «Смертельной битвы» и постарался объяснить мотивацию персонажей.

«Чтобы люди поняли, что это не просто видеоигра, а за этим что-то стоит», — добавил Лин.

В феврале 2020 года продюсер новой «смертельной битвы» Тодд Гарнер заявил, что создателям картины не потребуется делать упор на компьютерных спецэффектах. Он отметил, что занятые в проекте актёры являются настоящими матерами боевых исскуств.

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