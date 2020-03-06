Лос-Анджелес, США, 6 марта 2020, 21:10 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер мультфильма «Тролли. Мировой тур». Ролик был опубликован 6 марта на YouTube-канале DreamWorksTV.
В ролике зрители могуть слышать множество музыкальных хитов последних 20 лет. В США мультфильм начнут показывать 17 апреля 2020 года, в России — 19 марта.
Снял картину режиссёр Уолт Дорн. В проекте приняли участие такие известные фигуры, как Джастин Тимберлэйк, Джейми Дорнан, Джеймс Корден, Кунал Найар и другие.
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