Тегеран, , 10:05 — REGNUM Первый том всемирно известного стихотворного сборника «Маснави» великого персидского поэта и литературного деятеля Джалаладдина Руми переведен на грузинский язык известным иранским ученым Георгием Лобжанидзе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 марта.

Книга была выпущена издательством «Сулакаури Паблишинг» при поддержке атташе по культуре посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) и Центра переводов и публикаций исламоведения и гуманитарных наук.

Сообщается, что Лобжанидзн закончит перевод второй и третьей книг на грузинский язык в ближайшее время. Однако публикация произойдёт уже в следующем иранском году (начнется 21 марта 2020 г.) при поддержке иранского культурного атташата.

Хамид Мостафави, атташе по культуре Исламской Республики Иран в Грузии, объявляя об издании первой книги «Маснави» на грузинском языке, заявил, что персидский язык и литература имеют почетную и древнюю историю, а персидские ученые, писатели и поэты всегда занимали видное положение как в Иране, так и во всем мире в целом.