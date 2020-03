Лос-Анджелес, США, , 20:56 — REGNUM Джоша Гада могут привлечь к проекту кинокомикса «Спаун» в качестве исполнителя роли главного злодея. Об этом 6 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники, ранее предоставившие изданию правдивую инсайдерскую информацию о фильмах «Форсаж 9» и «Аладдин 2», утверждают, что Джош Гад может исполнить роль Осквернителя (Violator) — старшего из пяти демонов, известных как Флебийские братья.

Сейчас Джош Гад наиболее известен как актёр озвучки мульфильмов «Холодное сердце» (исполняет роль снеговика Олафа), он также снялся в таких картинах, как «Красавица и чудовище» и «Собачья жизнь».

Ранее автор комиксов «Спаун» Тодд Макфарлейн заявил, что благодаря кассовому успеху фильма «Джокер» проект перезагрузки «Спауна» сдвинулся с мёртвой точки. Художник, пытавшийся инициировать производство фильма с 2007 года, утверждает, что съёмки мрачного кинокомикса начнутся уже в 2020 году.

