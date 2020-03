Лос-Анджелес, США, , 20:42 — REGNUM В будущем кинокомиксе «Флэш», который снимет режиссёр Андрес Мускетти, Джокер может стать женщиной. Об этом 6 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что поскольку в основу картины ляжет серия комиксов Flashpoint, то фильм получит известный знакомым с ним читателям сюжетный поворот. В мире этого комикса Джо Чилл убивает молодого Брюса Уэйна, из-за чего его отец Томас Уэйн впоследствии сам становится жестоким Бэтменом, а Марта Уэйн, психика которой не справилась с потерей сына, становится Джокером.

Стоит отметить, что в январе 2020 года Андрес Мускетти заявил: он представит зрителям «другую версию Flashpoint» — не ту, которую ожидают увидеть фанаты. Ожидается, что кинокомикс «Флэш» выйдет на большие экраны в июне 2022 года.

