Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Фанатов кинотрилогии «Назад в будущее» взволновала выложенная в сеть фотография, на которой воссоединились Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс. Об этом 6 марта сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/rashiduzzaman82/status/1235700569966329856

После того, как актёры опубликовали снимок на своих страница в Instagram, на это сразу же отреагировали их поклонники. Некоторые из них стали выкладывать коллажи, напоминая, что в июле 2020 года исполнится 35 лет со дня выхода на большие экраны первой картины «Назад в будущее».

https://twitter.com/Crnokosa123/status/1235916397710110720

Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс сфотографировались на ежегодном благотворительном турнире по покеру, который устраивает фонд Фокса, финансирующий исследования болезни Паркинсона. Заболевание было диагностировано у актёра в 1991 году в возрасте 30 лет, он публично сообщил об этом в 1998 году.

