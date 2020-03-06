Рим, , 19:13 — REGNUM Спектакли «Корсар» и «Турандот» в Римской опере перенесены на начало апреля из-за корронавируса, об этом сообщила администрация театра на официальном сайте.

Если спектакль «Корсар» украинского дирижера Алексея Баклана и испанского хореографа Хосе Мартинеса зрители уже могли увидеть, то премьера «Турандот» современного китайского художника и критика Ай Вэйвэя и аргентинского дирижера Алехо Переса должна была состояться 25 марта. Администрация гарантировала возврат денег за уже приобретенные билеты.

Напомним, по сообщению службы гражданской обороны Италии, в стране заболевание короновирусом COVID-19 было официально выявлено у 3858 человек, из них 148 умерли. С 4 марта в Италии на 12 дней закрыты все образовательные учреждения. До 4 апреля отменяются любые общественные мероприятия, на которых люди должны были находиться ближе 1 метра друг к другу.