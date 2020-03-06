Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Американская певица Кристина Агилера написала песню для предстоящего фильма «Мулан». Ролик с композицией Loyal Brave True опубликовали 6 марта на YouTube-канале DisneyMusicVEVO.

Песня стала официальным саундтреком фильма и, вероятно, она прозвучит во время финальных титров. Премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, создателям фильма пришлось убрать из картины Ли Шанга — возлюбленного главной героини из одноимённого мультфильма. По словам авторов картины, это было сделано из солидарности с движением #MeToo.

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