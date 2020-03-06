Лос-Анджелес, США, , 18:41 — REGNUM В сети появился второй трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-Ду!». Его опубликовали 5 марта на YouTube-канале компании Warner Bros.

По сюжету, Шегги и Скуби окажутся на космическом корабле и постараются противостоять инопланетному вторжению. В мультфильме также будет показана история знакомства героев.

«Скуби-Ду!» станет первым полнометражным мультфильмом франшизы, который покажут в кинотеатрах. Премьера ожидается 14 мая 2020 года.

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