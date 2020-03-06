Нью-Йорк, США, , 17:19 — REGNUM Звезда сериала «Очень странные дела» Ноа Шнапп признался, что он «ненавидит свою причёску» в шоу. Об этом 6 марта сообщил портал ComicBook.

Актёр часто спрашивал шоураннеров «Очень странных дел», почему у Уилла (персонаж Ноа Шнаппа) именно такая причёска и действительно ли люди носили её в восьмидесятые. Однажды актёр даже предложил сделать так, чтобы по сюжету сериала его герой начал брить голову.

«Очень странные дела» — это популярный фантастический сериал, который выходит на Netflix. По сюжету, группа подростков сражается с таинственными монстрами из параллельного измерения.

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