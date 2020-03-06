Нью-Йорк, США, , 15:42 — REGNUM По мотивам мультсериала «Принц-дракон» выйдут четыре книги. Одна из них уже поступила в продажу, сообщает «Мир фантастики» 6 марта.

Фанаты сериала уже сейчас могут приобрести «Книгу заклинаний Каллума» — в неё вошли заметки, сделанные этим персонажем во время своего путешествия. В ближайшие месяцы в продажу также поступят: «Книга первая: Луна», «Искусство мультсериала «Принц-дракон» и «Принц-дракон: Сквозь Луну».

«Принц-дракон» — это американский анимационный сериал в жанре фэнтези, впервые вышедший на Netflix в 2018 году. По сюжету, группа подростков отправляется далёкое в путешествие с яйцом дракона.

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