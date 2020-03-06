Амстердам, 6 марта 2020, 13:34 — REGNUM В Нидерландах из-за коронавируса телекомпания NPO рассматривает альтернативные сценарии для проведения песенного конкурса «Евровидение», сообщает 6 марта ANP News.
Напомним, «Евровидение-2020» должно состояться в мае в Роттердаме.
Как сообщало ИА REGNUM, Россию на конкурсе представит питерская группа Little Big, известная такими хитами, как Every Day I’m Drinking, LollyBomb, а также получившая популярность по всему миру благодаря видеоклипу Skibidi.
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