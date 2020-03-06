Лос-Гатос, США, , 10:56 — REGNUM Созданием двух мультсериалов для Netflix, основанных на сказочной истории «Чарли и шоколадная фабрика», займется режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити. Об этом сообщает издание Variety.

Первый мультфильм будет включать в себя весь сказочный мир истории про Вилли Вонку и его фабрику. Вторая история будет рассказывать о жизни племени Умпа-Лумпа, выступавших на шоколадной фабрике в роли работников.

Вайтити приглашен в проект в качестве сценариста и режиссера, а также он будет исполнительным продюсером мультсериалов. По информации компании Netflix, сказочный мир, любимый читателями и зрителями, будет бережно сохранен в его индивидуальности и расширен.

Напомним, история о приключениях Чарли на фабрике шоколадного магната Вонки экранизирована дважды: в 1971 и в 2005 годах. В последней версии фильма Вонку играл Джонни Депп, а режиссером картины был Тим Бертон.

Вайтити известен зрителям в качестве режиссера фильмов «Зеленый фонарь», «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарек». В феврале он получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий черной комедии «Кролик Джоджо». Вайтити также выступил режиссером картины и сыграл в ней главную роль.