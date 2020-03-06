Барнаул, , 10:29 — REGNUM Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в преддверии Международного женского дня написала много тёплых слов о женщинах, с которыми ей довелось работать.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова Цитата со страницы Елены Безрукавок в Facebook

«В Алтайском крае я возглавляю отрасль, которая не только сама по себе женского рода, но которая — так уж получается — в бОльшей мере представлена женскими образами. Артисты, музыканты, библиотекари, научные сотрудники музеев, преподаватели, администраторы, бухгалтеры, в конце концов, директора учреждений культуры — женщины в культуре встречаются чаще. Это — особенные женщины.

Во-первых, это люди, выбравшие для себя не самую денежную профессию и выбравшие ее, как правило, исходя из сильной и осознанной склонности к отнюдь не меркантильным ценностям и категориям. Для которых стремление к красоте, саморазвитию и обращению других людей в свою веру (в разумное/доброе/светлое) — оказалось значительнее спокойной жизни и стабильного достатка. Поэтому я думаю, это смелые люди.

Во-вторых, энергия, работоспособность и зачастую многофункциональность женщин, работающих в культуре, подчас поражает. Они не только способны постоянно катить вверх Сизифов камень повышения общего культурного уровня, но и по ходу пьесы растить детей, порой заниматься собственным творчеством, учиться/преподавать, иметь разную общественную нагрузку и цветочки выращивать.

В-третьих, как правило, это женщины с внутренним сиянием. Замечали такое? Бурление идей, эмоций, увлеченность, талант — так или иначе создают в них и вокруг них какое-то радиоактивное поле. И это даёт ту особую внутреннюю красоту, которая во много раз сильнее любой внешней лакированности при пустых глазах.

Коллеги! Без вашей радиации мир остановится. Мужчины умрут от бессмысленности. Ангелы перестанут петь на небесах. Не останавливайтесь. Продолжайте», — написала Елена Безрукова на своей странице в Facebook.

Напомним, Елена Безрукова сохранила свой пост, когда губернатором Алтайского края был выбран Виктор Томенко.

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