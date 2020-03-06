Киев, , 08:27 — REGNUM Украинскую группу Go_A призвал отказаться от поездки на музыкальный конкурс «Евровидение — 2020» ведущий Владимир Остапчук 4 марта в ходе своего выступления «на разогреве» перед концертом группы KAZKA.

Выступая со сцены, Остапчук обратился заочно к Go_A и посоветовал им не брать билеты для поездки на конкурс. В качестве причины он назвал, по его мнению, гарантированную победу российской рейс-группы Little Big.

Он добавил, что сомнений в этом нет ни у кого. Фраза не вызвала аплодисментов, а вместо этого по публике пошел негромкий ропот.

Также Остапчук поделился со зрителями своей критикой предыдущих участников «Евровидения». По его мнению, Марув совершенно не обладает голосом, необходимым для пения. А участника Меловина он сравнил с терминатором, страдающим заболеванием глаз. «Терминатор с катарактой», — нелицеприятно отозвался он об участнике.