Сургут, Югра, , 06:21 — REGNUM Лучшие Дед Мороз и Снегурочка в мире живут в Ханты-Мансийском автономном округе. На международном фестивале-шоу «Зимняя сказка» победили представители Сургута и Урая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в сургутском театре «Петрушка».

Состязание проходило в начале марта в столице Болгарии Софии. По итогам четырёхдневной гонки главные призы достались представителям России.

Лучшим в мире Дедом Морозом стал актёр театра «Петрушка» Анатолий Лупашко, которые завоевал ещё и приз зрительских симпатий. Лучшей в мире Снегурочкой стала Анастасия Захарова из Урая (ХМАО). В номинации «Лучшая игровая программа» победил Александр Скавыша также из Урая.