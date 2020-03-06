Наньнин, Китай, , 04:36 — REGNUM Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая отменили двухдневные торжества по случаю этнического фестиваля в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 5 марта агентство Синьхуа.

«Фестиваль 3 марта» — это праздник местных этнических групп, входящий в список национального культурного наследия Китая, а также в число официальных праздников в Гуанси с 2014 года. Фестиваль в этом году выпал на 26 и 27 марта.

На это время были запланированы театральные представления, спортивные мероприятия, храмовые ярмарки и прочие крупные общественные мероприятия, которым, увы, в этом году не суждено состояться. Как правило, эти мероприятия привлекают огромное количество туристов в регион.

В Гуанси 24 января было объявлено экстренное реагирование первого уровня в связи с эпидемией нового коронавируса. Спустя месяц, 24 февраля оно было понижено до третьего уровня. В регионе зафиксировано 252 подтвержденных случая коронавируса. 213 человек уже вылечились и два человека скончались.