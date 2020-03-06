Москва, , 00:19 — REGNUM Актриса Екатерина Климова опубликовала свое фото из гримерной в одной комбинации, чулках и туфлях на шпильках — в образе главной героини спектакля «Мастер и Маргарита».

42-летняя актриса сейчас находится на гастролях в Германии. Фото, опубликованное в ее микроблоге, вызвало шквал комментариев, в котором преобладали комплименты ее «горячему» облику «в чулочках». Некоторые называли актрису «бомбой». Фанаты отметили, что Климова, не смотря на то, что ей уже за 40, все еще выглядит молодой и свежей.

Напомним, актриса театра и кино Екатерина Климова с 1999 года снялась боле чем в 50 фильмах и сериалах, самые известные из которых «Мы из будущего» и «Мы из будущего-2», сыграла в 15 репертуарных спектаклях Центрального академического театра Российской армии. У Климовой четверо детей.