Тегеран, , 11:49 — REGNUM Иранский фотограф Хоссейн Каземи вышел в финальную часть 77-го ежегодного конкурса «Фотографии года». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 марта.

Выступая 5 марта перед журналистами агентства IRNA, иранский фотограф заявил, что это крупнейший международный конкурс, и многие из самых известных фотографов мира были предыдущими победителями этого события.

Он также сообщил, что иранцы уже получали призы на данном мероприятии, однако в этом году Иран будет представлять только один фотограф. Ссылаясь на своё творчество, Каземи отметил, что его фотографии касаются влияния американских «репрессивных» санкций на жизнь иранцев.

Свою карьеру профессионального фотографа Хоссейн Каземи начал пять лет назад. В этот раз ему предстоит соперничать с шестью другими фотографами из США и Канады на конкурсе «Фотографии Года».