Тегеран, , 08:34 — REGNUM 5 марта Сеть по продвижению азиатского кино (NETPAC) сообщила, что планирует экранизировать фильм Араша Лахути «Оранжевые дни» в 14 городах мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Фильм рассказывает историю из жизни Абан, единственной женщины-подрядчика в беспощадной мужской индустрии сбора апельсинов. Абан вступает в соревнование, чтобы получить крупный контракт. Она проворачивает сделку, подвергая риску свой собственный дом. Женщина начинает возглавлять группу работниц, которые теперь работают на нее. Её усилия оставаться сильной в патриархальном обществе тщетны, причём всё персонажи, вовлеченные в её историю, включая мужа, пытаются привести женщину к неудаче.

Городами, выбранными для показа фильма, являются Лондон, Сидней, Эдинбург, Брисбен, Гавайи, Алматы, Нью-Дели, Керала, Дакка, Скопье, Куала-Лумпур, Кочи, Бангалор и Тривандрум.

Ранее фильм получал награды на международных кинофестивалях в Цюрихе, Сан-Паулу, а также на международном кинофестивале в Мангейме-Гейдельберге.

Сеть по продвижению азиатского кино (NETPAC) — это всемирная организация, состоящая из 29 стран-членов. Организация была создан по итогам конференции по азиатскому кино, организованной в Нью-Дели в 1990 году по инициативе и при поддержке ЮНЕСКО.