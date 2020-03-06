Тегеран, , 11:36 — REGNUM Иранский короткометражный анимационныйфильм Malakout режиссера Фарнуша Абеди примет участие в кинофестивале Galactic Imaginarium в Испании. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 марта.

Анимационный ролик повествует о пианисте, который пытается вернуть свою жену к жизни, однако в результате сделки внутри него пробуждается дьявольская сущность.

Ранее иранский фильм получил почетный диплом на Международном кинофестивале Шелкового пути (SRIFF) в Дублине (Ирландия). Он также вошел в конкурсную программу 35-го Международного кинофестиваля в Гвадалахаре (Мексика). Иранская анимация будет квалифицирована на премию «Оскар» в следующем году, если ей удастся выиграть премию «За лучшую анимацию» на этом фестивале.

Кинофестиваль Galactic Imaginarium — один из немногих научно-фантастических и фэнтезийных кинофестивалей в Восточной Европе, который приносит новую концепцию показа фильмов. На фестивале проходят кинопоказы, конференции, дебаты и другие различные мероприятия. Предстоящее мероприятие состоится 30−31 мая 2020 года в Испании.