Воткинск, Удмуртия, , 20:46 — REGNUM В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске 7−8 мая 2020 года вместе с роялем великого русского композитора будет экспонироваться скрипка, ранее принадлежавшая Вольфгангу Амадею Моцарту. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Скрипка Моцарта Пресс-служба музея-усадьбы Чайковского в Воткинске

Судьбы двух музыкальных гениев связаны.

«Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту», — говорил Чайковский.

Скрипка изготовлена в 1764 году итальянским мастером Пьетро Антонио Далла Коста, в 2020 году инструменту исполняется 256 лет. Моцарт играл на ней в период жизни в Вене.

Уникальный инструмент воткинскому музею предоставляет Зальцбургский фонд «Моцартеум», который занимается сохранением наследия австрийского композитора. Скрипку уже экспонировали в Италии, Германии, Японии, Швейцарии, Литве, Кубе, Украине. В Россию инструмент Моцарта приедет впервые.

ИА REGNUM напоминает, Чайковский родился 7 мая 1840 года в доме, который более двухсот лет является главной достопримечательностью Воткинска и где ныне и располагается музей-усадьба композитора.

К 175-летнему юбилею Чайковского в музее был проведена масштабная реконструкция. Был отреставрирован дом, где родился композитор, отремонтировано фондохранилище, появилась интерактивная зона, пространство для меломанов, игровая площадка для детей, территория усадьбы была благоустроена. Сегодня посетителям музея предлагается виртуальный тур по концертным залам мира вместе с Чайковским.

В этом году в день 180-летия композитора музей предлагает традиционную праздничную программу «День с Чайковским». С 24 марта по 7 мая четыре города Удмуртии примут концерта фестиваля «На родине П. И. Чайковского», посвященные юбилею уроженца республики. Свои программы представят симфонические оркестры под управлением Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Антона Шабурова, Валентина Урюпина, также в рамках фестиваля пройдут концерты пианистов Дениса Мацуева и Алексея Мельникова, скрипачей Сергея Догадина и Игоря Малиновского.