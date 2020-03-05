Москва, , 14:27 — REGNUM Один вдох

Что делать, если ты уже в бальзаковском возрасте и понимаешь, что твоя жизнь не удалась? Ломать всё, и начинать сначала! Это, как во фридайвинге, опасном погружении без акваланга — побороть страх, задержать дыхание и шагнуть в неизведанную глубину. И пусть вокруг твердят о том, что ты чокнутая и подсознательно стремишься к смерти, ты-то знаешь, что в преодолении животного страха и заключена полнота жизни.

Драму о людях экстремального спорта сняла Елена Хазанова.

Очень женские истории (18+)

Фильм Наташи Меркуловой с сочувствием и добрым юмором рассказывает о судьбах, проблемах, мечтах, страданиях и радостях десяти разных женщин, недовольных собой и своей жизнью, но надеющихся на лучшее.

Невидимая жизнь Эвридики (18+)

Мелодрама бразильского режиссера Карима Айнуза рассказывает о судьбе двух сестер — Гиды и Эвридики, разлученных в юности, но мечтающих о встрече.

История девушек начинается в 50-е годы прошлого века. Эвридика мечтает уехать в Вену учиться музыке, а Гида — обрести независимость от деспотичного отца. Увы, Гиду ждет разочарование — ее дружок бросил ее беременной в чужой стране, домой путь закрыт, ее жизнь теперь полна неприкаянности, тяжелого труда и тоски по сестре, которая, как ей сказали, смогла осуществить свою мечту. Но письма, которые шлет в Вену Гида, не доходят до адресата, ведь на самом деле Эвридика никуда не уезжала…

Фильм получил приз Каннского кинофестиваля в номинации «Особый взгляд»

Человек-невидимка (18+)

Все несчастливые семьи несчастливы по-своему. Хотя Сесилия, героиня фантастического «ужастика» режиссера Ли Уоннела, до какого-то времени думала, что попала в сказку. Но муж — технический гений и богач — оказался не кем-то вроде Тони Старка, а мрачным социопатом, измучившим ее ревностью, собственничеством и угрозами, а огромный особняк превратился в тюрьму. Сесилии удалось сбежать и скрыться, но новости о когда-то любимом человеке всё же догнали ее. Теперь Сесилия — богатая наследница и совершенно свободная женщина. Но вот беда — она явственно чувствует какой-то подвох. Вскоре ей становится ясно — в доме она не одна, жестокий психопат вовсе не умер и продолжает мучить ее, оставаясь невидимым. Вот только окружающие уверены, что от переживаний у бедняжки «поехала крыша»…

Остров фантазий (16+)

Психологи говорят, что не нужно бояться своих фантазий. Это верно — но лишь до тех пор, пока вам не посулят их воплощение, тогда самое время начинать бояться.

Нескольких мужчин и женщин пригласили провести время на райском тропическом острове и пообещали исполнить по одной заветной фантазии каждого. Но сладостные грезы наяву очень быстро начинают превращаться в кошмары, власти над которыми у героев нет. Всё устроено так, чтобы довести жертв до ужаса, отчаяния и гибели. Единственный способ выжить — попытаться проникнуть за кулисы жестокой игры…

Фантастический триллер-притчу снял американский режиссер Джефф Уодлоу.

Отель «Белград»

Бывает, если уж не везет, то по-крупному, и особенно обидно, если жизнь до этого самого «попадалова» была безоблачной и, как говорится, ничего не предвещало. Веселый серб Паша привык жить легко и не париться, пока его пути не пересеклись с мрачным мафиозо, совершенно помешанным на коллекционировании. Паша нечаянно нанес его коллекции такой ущерб, что не сможет расплатиться, даже если продаст свой шикарный отель и штаны в придачу. Но выход есть — жениться на страшненькой и истеричной дочке авторитета. Паша соглашается… но тут судьба вновь подставляет ему ножку: он случайно сталкивается на улице со своей бывшей русской любовью, которая приехала в его страну в отпуск. Оба понимают, что их любовь вовсе не бывшая и жизнь друг без друга им не мила, хотя Паша — жених поневоле, да и Даша замужем…

Лирическую курортную комедию снял режиссер Константин Статский, в главной роли — сербский актер Милош Бикович.

Милый друг

У сироты Симона еще в детстве проявился волшебный дар — он может превратиться в любого человека, к которому прикоснулся. Однажды, устав от одиночества и желая обрести семейное тепло, он решается похитить чужую судьбу…

Фантастическую притчу о разрушительности лжи и о том, как важно быть собой, снял французский режиссер Лео Карманн

Прощание со Сталиным (16+)

Украинский режиссер Сергей Лозница смонтировал свой фильм из архивных материалов, на которых запечатлены траурные дни 1953 года. Работа над фильмом велась в Нидерландах и Литве.

Оригинальное название State Funeral переводится как «Государственные похороны». Выдача фильму прокатного удостоверения вызвала дискуссии, но всё же было решено выпустить картину в российский прокат.

Вперёд

Мультфильм режиссера Дэна Скэнлона рассказывает о жизни в когда-то волшебном, а ныне вполне обыкновенном мире, населенном необыкновенными существами — эльфами, троллями, кентаврами, русалками… Все они когда-то отказались от чудес ради спокойной и комфортной жизни, которую дает технический прогресс.

Братья-эльфы Иэн и Барни неожиданно получают в наследство волшебный посох и прилагающийся к нему квест. Ребята без колебаний отправляются в путешествие за Чудом.