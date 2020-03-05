Нью-Йорк, США, , 14:06 — REGNUM На Netflix состоялась премьера третьего сезона анимационного сериала Castlevania. Об этом сообщается 5 марта на официальной странице сервиса.

В третьем сезоне ожидается возвращение Дракулы. Тревору Бельмонту, Алукарду и Сайфе предстоит вновь объединиться, чтобы противостоять могущественному вампиру.

Напомним, Castlevania — это популярный анимационный сериал, созданный по мотивам одноимённой серии игр. Премьера первого сезона состоялась в 2017 году.

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