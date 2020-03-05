Сеул, , 14:01 — REGNUM Netflix представила «главный трейлер» второго сезона сериала «Королевство». Он был опубликован 4 марта на YouTube-канале компании.

Премьера сезона состоится 13 марта 2020 года на Netflix. По сюжету, принц Ли Чанг продолжит противостоять ордам оживших мертвецов и попытается вернуть себе трон.

Напомним, «Королевство» — это южнокорейский фантастический сериал, который выходит на Netflix. Премьера первого сезона состоялась в январе 2019 года.

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