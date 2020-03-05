Лондон, , 13:57 — REGNUM Sony Pictures временно закрыла свои офисы в Лондоне (Великобритания), Париже (Франция) и Гдыне (Польша) из-за вспышки коронавируса. Об этом 4 марта сообщило CNBC.

Это решение было принято руководством компании после того, как один из сотрудников (из офиса в Лондоне) заболел коронавирусом. Сообщается, что в течение недели все работники будут выполнять свои обязанности из дома.

Ранее один из сотрудников Amazon также оказался болен коронавирусом. Руководство компании попросило всех работников, у которых наблюдается ухудшение самочувствия, продолжить работу из дома.

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