Нью-Йорк, США, , 13:08 — REGNUM Представители сервиса Dish готовы заплатить одну тысячу долларов США (около 66 тыс. рублей) человеку, который согласится смотреть сериал «Офис» в течение 15 часов подряд. Об этом 4 марта сообщил портал ComicBook.

Для участия в необычной акции зрителям необходимо подать заявку на участие и написать небольшое эссе на тему «почему я самый большой поклонник «Офиса». Люди, прошедшие отбор, будут должны посмотреть 45 эпизодов шоу подряд.

Напомним, «Офис» — это американский комедийный сериал, который в свою очередь является ремейком одноимённого британского шоу. Премьера первого эпизода состоялась в 2005 году.

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