Дублин, , 12:47 — REGNUM Ирландский писатель-фантаст Йен Макдональд посетит Москву в рамках научно-популярного фестиваля Geek Picnic. Об этом 4 марта сообщил «Мир фантастики».

Компанию Макдональду составит астрофизик Элизабет Таскер. Geek Picnic пройдёт в Москве 27 и 28 июня 2020 года. Чуть позже мероприятие состоится и в Санкт-Петербурге, 11 и 12 июля 2020 года.

Йен Макдональд наиболее известен как автор романов «Марс», «Луна» и «Индия». Авторы «Мира фантастики» описывают его стиль как «этнографический киберпанк».

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