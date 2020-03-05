Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Портал Screen Rant объяснил поклонникам, откуда режиссёр предстоящего фильма о Бэтмене Мэтт Ривз мог взять идеи дизайна бэтмобиля. Соответствующая статья была опубликована 5 марта на сайте издания.

Редакция обратила внимание: некоторые фанаты пожаловались в соцсетях, что машина Бэтмена Роберта Паттинсона не похожа на традиционный бэтмобиль. В действительности, как отмечает автор статьи, она лишь не похожа на какую-либо «современную» и широко известную версию бэтмобиля.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1235261421425958912

Однако она имеет не только очень много общего с теми машинами, которые показывали авторы комиксов о Бэтмене в 70-х и 80-х годах XX века, но и с недавними комиксами. В качестве примера он приводит графические романы Batman The New Adventures #408, Batman: Overdrive и Batman: Noël.

Ранее известный актёр и режиссёр Кевин Смит заявил в соцсетях, что ему понравился бэтмобиль, фотографии которого выложил в сеть Мэтт Ривз. Он отметил, что такую машину мог бы собрать кто-то, не являющийся миллиардером, и что это поможет фанатам «сбить запах» Брюса Уэйна. К сожалению, кинематографист не пояснил, что именно он имел в виду.

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