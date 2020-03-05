Лос-Анджелес, США, , 12:31 — REGNUM Кинокомикс «Новые мутанты» получил возрастной рейтинг PG-13 (просмотр не желателен детям до 13 лет). Об этом 4 марта сообщил сайт cbr.com.

Издание отмечает, что в картине будут присутствовать сцены кровавого насилия и применения нецензурной лексики. Ранее предполагалось, что фильм получит рейтинг R (детям до 17 лет можно смотреть только в сопровождении взрослых).

Напомним, «Новые мутанты» — это кинокомикс о пятерых подростках со сверхспособностями, которых силой удерживают на секретном правительственном объекте. Премьера состоится 3 апреля 2020 года.

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