Джейрахский район, Ингушетия, , 12:14 — REGNUM Археологи в Ингушетии обнаружили архитектурный комплекс с прилегающим к нему склеповым некрополем. Ранее этот объект не был известен, сообщили 5 марта в пресс-службе археологического центра имени Е. Крупного.

Он был обнаружен при обследовании окрестностей башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий в Джейрахском районе. Участники экспедиции зафиксировали более 40 исторических и археологических объектов различной типологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Ингушетии были обнаружены древняя мечеть и жилая башня, ранее неизвестные ученым. Их нашли в районе реки Гулойхи, к востоку от реки Ассы. Кроме того, в том же году в Ингушетии обнаружен неизвестный до этого храм на горе Галь-Ерд-Корт, на правом берегу реки Асса.

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