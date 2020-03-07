7 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Дмитрий Тёткин, , 10:55 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Театр начинается с вешалки, нет, вишенки в вишнёвом саду, нет, виселицы для декабристов, которые прекрасно говорили на французском, сдав на пять его грамматику… Нет, с курсов французского языка… С чего-то начинается. Главное, что начинается. Мне посчастливилось побывать на интересном театральном событии, которое напоминает, что театр ищет самые разные формы. И обнаруживается порой в неожиданных местах. В библиотеке. Сложность и интерес в том, что это событие сложно однозначно квалифицировать. Происходившее можно было созерцать в библиотеке Маяковского в центре Петербурга, где всё случилось под чутким кураторским руководством Инны Игруниной, которая занимается (вместе с Асей Шнейдерман) организацией проекта «Иностранный акцент», где каждый желающий может познакомиться с культурой и языками других стран. Не только по книжкам. Хотя это и отдел литературы на иностранных языках. Там я и увидел афишу.

«Литературная гостиная представляет театральную комедию Батиста Кетье «По дороге на Москву» на французском языке. Этот спектакль соединяет исторические реалии и элементы современной культуры. 1812 год: пока Наполеон ищет дорогу для завоевания Москвы, с ним случаются разнообразные события, приводящие его в современный Санкт-Петербург, но и на этом сюрпризы не заканчиваются.

Автор комедии, Батист Кетье, родился в городе Бон, в Бургундии. Последние два года живёт в Петербурге».

«По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье Дмитрий Тёткин © ИА REGNUM

Сама идея использовать театр для преподавания, разумеется, не только не нова, но хорошо известна, однако не так много педагогов реально пользуются этим успешно. У Батиста получается. Думается, что это именно тот редкий случай. Однако было бы ошибкой свести эту работу исключительно к педагогической, поскольку перед нами до известной степени всё-таки произведение искусства, пусть и с непрофессиональными актёрами. Возможно, кто-то из участников «занимался в театральном кружке», но вряд ли многим больше. Хотя работа не хуже многих иных перформансов. Как определить тему спектакля? Я бы говорил об исследовании методами театра «стереотипов». Культурных и национальных. Сразу хочется заметить, что оценки и акценты расставлены достаточно традиционно. Создатели высмеивают Наполеона (и позже косвенно даже Гитлера). До какой-то степени это, разумеется, подкупает русскоязычную аудиторию, которая в подавляющем большинстве примерно таких же взглядов. То есть спектакль до известной степени «льстив» по отношению к русской культуре. Хотя по сюжету Наполеона, например, несколько смущает властность «бабушек-охранниц» в Эрмитаже, которые требуют от императора во что бы то ни стало надеть «бахилы» перед тем, как пройтись по дворцу… То есть и особенностям русского общества тоже нашлось место в этом сатирическом произведении.

«По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье Дмитрий Тёткин © ИА REGNUM

Сам комедийный ход «попадания известной личности в другое время» тоже не нов. Достаточно вспомнить популярную в России комедию «Иван Васильевич меняет профессию», чтобы убедиться в том, что это даёт обильную почву для «комедии положений». Причём это ещё и насмешка над «царём». То есть к каком-то смысле про такие комедии можно говорить как про «реванш черни», которая решает «осудить» божественного императора. В России смеяться над властью не принято. А часто опасно. Иногда смертельно. В этом спектакле смеются над властью в другой стране. Поэтому он вполне может тут пройти на ура. Разумеется, среди прочего это игра с «логикой времени», если угодно, даже с фарсом самой истории, где, казалось бы, «очевидное» спустя века меняет очертания. В данном случае Наполеон попадает в кафе с названием «Ватерлоо», знакомиться с гидом, который оказывается Иваном Сусаниным. Ну и так далее…

Здесь читатель-скептик может сказать, что ему нет дела до Франции. Но это не только про Францию. Разве Ульянов не превратился в персонажа анекдотов? А Николай… Кровавый. Или святой? Вот уж персонажи фарсов. Что это? Падение? Демократизация? Перестройка? Глупость? Подлость и предательство? Освобождение? Все эти вопросы вполне могут возникнуть при просмотре этой вполне развлекательной на первый взгляд шуточной работы, если вам скучно просто развлекаться.

«По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье Дмитрий Тёткин © ИА REGNUM

Спектакль идёт целиком на французском языке. Чуть больше часа. Хотя часть описания происходящего зачитывается изредка одной из участниц и на русском, чтобы немного сгладить непонятность происходящего для тех, кто пока не владеет французским в достаточной степени. Что ещё можно было бы сказать? Большой частью участники играют широкими мазками, иногда кричат. До какой-то степени это само по себе становиться похожим на пародию на так называемую «французскую игру». Известно пренебрежительное в среде «классических» театралов отношение к гипертрофированному увлечению жестами, интонациями, манерами, ужимками… Когда речь идёт о театральности французов. Но именно это и делает происходящим интересным. Попробуйте посмотреть любые дебаты французских интеллектуалов или политиков (которые во Франции до какой-то степени пытаются хотя бы казаться интеллектуалами) на французском телевидении, вы удивитесь, насколько часто они «театральны» или даже «жеманны» с нашей суровой российской точки зрения. Не итальянцы, но явно в ту сторону. Вероятно, галльская культура и правда несёт в себе семена изначальной «укрупнённой» театральности…

«По дороге на Москву». Режиссёр Батист Кетье Дмитрий Тёткин © ИА REGNUM

В спектакле (или перформансе, если угодно, или даже «уроке») участвовало несколько французов и русскоязычные участники, которые изучали французский язык. Разумеется, «Наполеон» был удивлён обилием таковых франкоговорящих в России… И здесь стоит напомнить, что отношения России с Францией в сфере культуры и правда сложны. Даже если вы после спектакля задумаетесь только об этом, то это уже оправдает ваш на него поход. В самом деле, Пушкин начинает писать стихи на французском языке. Чаадаев пишет свои письма на французском. Толстой пишет «Войну и мир» со столь заметными вкраплениями французского речи, чтобы уже невозможно отмахнуться и сказать, что это просто «какой-то чужой язык». Поскольку этот спектакль показывался в Петербурге, да ещё и в самом центре, бывшем аристократическом особняке, который превратился позже в пролетарскую, стало быть, библиотеку, то всё это внезапно обретало смысл и объём. Реальный француз-учитель, который зачем-то дошёл до Петербурга и пытается разобраться в русской культуре. А Батист и в самом деле таков. Мне удалось сделать с ним интервью, чтобы убедиться, что ему свойственно пытливое и внимательное отношение к чужой (и своей) культуре… Получается забавная театральная игра. В спектакле в роли Сусанина участвовал Александр Ильянен, что для знакомых с этим небезызвестным богемным персонажем делало происходящее ещё более трагикомедийным. Короче говоря, да здравствует республика, да здравствует император, да здравствует театр. Жаль, что такого рода спектакли, скорее, шуточные и штучные события, но тем они интересны. Уверен, что Батист не остановится на достигнутом.

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