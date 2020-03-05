Лос-Анджелес, США, , 06:41 — REGNUM Джейсон Стейтем покинул проект фильма «Человек из Торонто», в котором он должен был сняться вместе с Кевином Хартом. Об этом 5 марта сообщил портал Screen Rant.

Стейтем принял это решение примерно за четыре-шесть недель до старта производства картины. О точных причинах причинах его ухода не сообщается, однако по имеющейся информации это произошло из-за творческих разногласий, возникших между актёром и кинокомпанией Sony Pictures.

Стейтем хотел, чтобы фильм получил «взрослый» рейтинг R, однако студия стремилась сделать картину с возрастным рейтингом PG-13 (картина не рекомендуется к просмотру детям до 13 лет).

Джейсон Стейтем и Кевин Харт должны были исполнить в картине главные роли. На дожность режиссёра фильма назначен Патрик Хьюз, знакомый зрителям по фильмам «Телохранитель киллера» и «Неудержимые 3».

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